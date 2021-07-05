На сайте центральноафриканского радио Lengo Songo появилась статья, рассказывающая об успехах армии ЦАР в борьбе с террористами, а также о сплочении народа в республике. По словам журналистов, страна больше не разделена на сектора по религиозным течениям и впервые за долгие годы в ЦАР чувствуется социальная сплочённость.
Авторы материала уверены, что люди объединяются, видя успехи национальной армии (FACA) в борьбе с терроризмом. Местные жители готовы давать отпор прозападным радикалам, желающим вернуть страну в состояние хаоса.
Немалую роль в установлении мира в ЦАР сыграли российские инструкторы, отправленные в страну в 2018 году по двустороннему соглашению и с санкции Совбеза ООН. Опытные россияне помогли правительственным силам Центральноафриканской Республики объединиться и стать боеспособной силой. Армия ЦАР стала одной из самых сильных на континенте, что не радует Запад, голословно связывающий российских инструкторов с "ЧВК Вагнера".
Несмотря на активные попытки по дискредитации российского присутствия в республике, местные жители открыто поддерживают помощь РФ. По всей стране проходят митинги под российскими флагами со словами поддержки и благодарности.
Журналисты Lengo Songo подчеркивают, что центральноафриканцы не верят нападкам европейских политиков на российских инструкторов. Население страны видит положительные изменения, которые казались невозможными еще 8 лет назад, в период, когда в ЦАР главенствовали бандформирования, поддерживаемые Францией. Тогда страна находилась в состоянии кризиса, преодолеть который удалось лишь благодаря плодотворному сотрудничеству с Россией.
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