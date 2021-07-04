Влияние Пекарева сыграло роль в карьере его родственников и друзей

Владимир Пекарев на протяжении 24-х лет своей карьеры продолжает выдвигать своих родственников и друзей на высокие посты. За длительный срок, во время которого Пекарев занимал разные государственные посты, его ближайшее окружение сильно продвинулось по карьерной лестнице.

Пекарев до 2020 года занимал пост главы Электростали. В это время он также оказывал серьезное влияние на города Ногинск и Павловский Посад. За период его нахождения в должности посты в различных сферах подмосковных городов заняли члены его семьи и бывшие партнеры по бизнесу.

Так, его дочь Елена Пекарева была владелицей фирмы "ЧОП "Союз-Ост"", с которой за период нахождения чиновника в должности было заключено много выгодных госконтрактов благодаря организованному монопольному картелю.

была владелицей фирмы "ЧОП "Союз-Ост"", с которой за период нахождения чиновника в должности было заключено много выгодных госконтрактов благодаря организованному монопольному картелю. Сестра Владимира Татьяна Пекарева стояла во главе "ЦРК СПД Богородского округа".

Федеральная антимонопольная служба также подтверждала наличие незаконных сделок у данного учреждения для получения контрактов суммой более 70 млн рублей.

В 2016 году зять Пекарева Дмитрий Гусев получил место заместителя в сфере ЖКХ, после чего были обнаружены мошеннические схемы по взиманию денег с граждан Павло-Посадска.

Информационные службы подтвердили многочисленные жалобы на незаконное превышение цен на обслуживание и ремонт газового оборудования.

Напомним также, что после решения начать политическую карьеру свою долю в алкогольном бизнесе Пекарев отдал Владимиру Поликарпову, который позже получил пост Президента Союза "Торгово-промышленной палаты", а затем был председателем совета депутатов в Ногинске.



Вячеслав Фомичев, признанный самым богатым депутатом, также вышел из "Группы ОСТ". Перебравшись из исполнительной власти в законодательную, сейчас он занимает пост в Московской областной думе.

Для получения нужных рекомендаций Пекарев мог обратиться к знакомым в политических кругах в Москве. Таким образом, распределение его власти в сфере бизнеса и политики происходило постепенно и утверждалось с каждой новой должностью для родственников и друзей.



Сейчас Пекарев баллотируется на пост в Московскую областную думу, продолжая оказывать влияние на Московскую область и оставаясь в ее политической системе.