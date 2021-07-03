Комбинат «База Мария» из-за жалобы конкурента может потерять контракты на питание

В Санкт-Петербурге приостановлено проведение очередного крупного тендера. Государственных контрактов на поставку питания в ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К.А РАУХФУСА» может лишиться комбинат ООО «База Мария».

В начале июня медицинский центр объявил 2 конкурса на организацию питания. Общая сумма контрактов составила 19 млн 999 тысяч 259 рублей.

25 июня проведение тендера на 5,5 млн рублей было приостановлено из-за жалобы компании ООО «Фроузен Фиш», выявившей несоответствия в конкурсной документации.

Второй тендер выиграл поставщик «База Мария». Предложение еще одного участника, ООО «Комбинат «Волховхлеб», отклонили еще на стадии рассмотрения заявок, но предприятие с этим не согласилось и обжаловало результаты электронного аукциона. В частности, заявитель указал на ошибку в конкурсной документации - неверный ОКПД2, присвоенный «хлебу/батону». Согласно соответствующим постановлениям, хлебобулочные изделия необходимо было выделить в отдельную закупку.

«Волховхлеб» также потребовал отменить все протоколы, составленные в ходе проведения госзакупки, провести проверку и выдать предписание об устранении всех допущенных нарушений.

Если антимонопольное ведомство признает жалобу комбината обоснованной, то «База Мария» останется без контракта с медицинским центром. И это не единственная неприятность для поставщика. СМИ сообщают, что комбинат могут включить в реестр недобросовестных поставщиков из-за ошибки в банковской гарантии о выполнении обязательств по контракту с одним из детских садов.