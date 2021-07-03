Бойцы правительственной армии FACA и сотрудники правоохранительных органов ЦАР провели совместный патруль окрестностей Банги.
Силовики проверили два населенных пункта недалеко от столицы — Бегуа и Бимбо. В ходе патрулирования и обысков было изъято оружие и боеприпасы. Операция была проведена в связи с повышением уровня преступности.
Военнослужащие ЦАР и сотрудники правоохранительных органов с 2018 года проходят обучение у российских инструкторов, которых на Западе причисляют к "ЧВК Вагнера". Специалистам из России удалось повысить уровень подготовки центральноафриканских силовиков и обеспечить эффективность операций против радикалов.
Контроль над безопасностью в ЦАР является одной из основных задач миссии ООН — МИНУСКА. Однако "голубые каски" скрывают факты преступлений, совершенных боевиками, а также сами вступают с ними в сговор.
В связи с этим местные жители требуют вывода миротворцев из страны. Они устраивают демонстрации в поддержку россиян, которые своими реальными действиями помогли вернуть народу страны стабильность.
Страны ЕС угрожают остановить финансовую помощь ЦАР из-за дружбы с Москвой
Евросоюз начал шантажировать Центральноафриканскую Республику из-за российских инструкторов.
Правительство ЦАР осудило клеветническую публикацию New York Times
Власти Центральноафриканской Республики считают статью New York Times попыткой дискредитировать армию ЦАР и российских инструкторов. Такое заявление распространило Минобороны африканской страны.
Комбинат «База Мария» из-за жалобы конкурента может потерять контракты на питание
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Начиная с 28 июня в Москве ввели особый режим посещения баров, ресторанов и кафе. Посетители обязаны предоставлять специальный QR-код. Санкт-Петербург ещё не ввёл подобные правила для общепита, но шаткая эпидемиологическая ситуация в любом случае вызовет реакцию властей.