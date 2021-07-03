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Силовики ЦАР провели операцию в окрестностях Банги
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  • Опубликована сегодня в 14:08

Силовики ЦАР провели операцию в окрестностях Банги

Бойцы правительственной армии FACA и сотрудники правоохранительных органов ЦАР провели совместный патруль окрестностей Банги.

Силовики проверили два населенных пункта недалеко от столицы — Бегуа и Бимбо. В ходе патрулирования и обысков было изъято оружие и боеприпасы. Операция была проведена в связи с повышением уровня преступности.

Военнослужащие ЦАР и сотрудники правоохранительных органов с 2018 года проходят обучение у российских инструкторов, которых на Западе причисляют к "ЧВК Вагнера". Специалистам из России удалось повысить уровень подготовки центральноафриканских силовиков и обеспечить эффективность операций против радикалов.

Контроль над безопасностью в ЦАР является одной из основных задач миссии ООН — МИНУСКА. Однако "голубые каски" скрывают факты преступлений, совершенных боевиками, а также сами вступают с ними в сговор.

В связи с этим местные жители требуют вывода миротворцев из страны. Они устраивают демонстрации в поддержку россиян, которые своими реальными действиями помогли вернуть народу страны стабильность.

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