Бойцы правительственной армии FACA и сотрудники правоохранительных органов ЦАР провели совместный патруль окрестностей Банги.

Силовики проверили два населенных пункта недалеко от столицы — Бегуа и Бимбо. В ходе патрулирования и обысков было изъято оружие и боеприпасы. Операция была проведена в связи с повышением уровня преступности.

Военнослужащие ЦАР и сотрудники правоохранительных органов с 2018 года проходят обучение у российских инструкторов, которых на Западе причисляют к "ЧВК Вагнера". Специалистам из России удалось повысить уровень подготовки центральноафриканских силовиков и обеспечить эффективность операций против радикалов.

Контроль над безопасностью в ЦАР является одной из основных задач миссии ООН — МИНУСКА. Однако "голубые каски" скрывают факты преступлений, совершенных боевиками, а также сами вступают с ними в сговор.

В связи с этим местные жители требуют вывода миротворцев из страны. Они устраивают демонстрации в поддержку россиян, которые своими реальными действиями помогли вернуть народу страны стабильность.