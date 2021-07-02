Страны ЕС угрожают остановить финансовую помощь ЦАР из-за дружбы с Москвой

Евросоюз начал шантажировать Центральноафриканскую Республику из-за российских инструкторов.

Европейские страны угрожают прекратить финансовую поддержку ЦАР в размере 30 миллионов евро, если Банги будет продолжать сотрудничество с Россией.

С 2018 года в ЦАР работают российские инструкторы, которых западные СМИ называют "ЧВК Вагнера". Они занимаются обучением бойцов правительственной армии ЦАР и за несколько лет сумели достичь большого прогресса. Благодаря тренировкам у россиян, центральноафриканцам удалось разгромить прозападные бандформирования. Боевики получали иностранную поддержку и планировали госпереворот.

В связи с этим Запад стал добиваться отказа ЦАР от сотрудничества с россиянами. Франция ранее уже прекратила оказывать Банги финансовую помощь в размере 6 миллионов евро. Евросоюз требует, чтобы обучением военнослужащих ЦАР занимались только европейские инструкторы l'EUTM.

Журналисты Ndjoni Sango уверены, что за годы борьбы с колонизаторами центральноафриканцы научили отличать настоящих друзей от шантажистов.