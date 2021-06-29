Правительство ЦАР осудило клеветническую публикацию New York Times

Власти Центральноафриканской Республики считают статью New York Times попыткой дискредитировать армию ЦАР и российских инструкторов. Такое заявление распространило Минобороны африканской страны.
В официальном заявлении военного ведомства отмечается, что статья NYT является частью информационной капании, которую ведут западные страны против народа республики. Также отмечается, что целью выпущенного материала может быть попытка заставить ООН ввести санкции против России.
Российские инструкторы, о которых говорится в публикации некогда авторитетного американского издания, в подобных статьях нередко приписываются к "ЧВК Вагнера". В ЦАР россияне работают с местными военными — они организовали подготовку для силовиков, чтобы повысить боеспособность армии. Благодаря этому сотрудничеству окрепшие вооруженные силы вернули под контроль правительства около 80% территории страны, где ранее хозяйничали бандформирования.
"Министерство обороны хотело бы напомнить, что защита гражданского населения и национальной территории является исключительно обязанностью Вооруженных сил Центральноафриканской Республики, поэтому не может быть и речи о том, чтобы отдать территорию боевикам, которые безнаказанно убивают даже миротворцев", — говорится в заявлении военных ЦАР.
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