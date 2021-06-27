Зачистка города Нделе и окрестностей от вооруженных бандитов позволила властям Центральноафриканской Республики вернуть под контроль участок границы с Чадом.

Очередные успехи армии республики на приграничных территориях способствуют укреплению безопасности в стране. Ранее неконтролируемая часть государственной границы использовалась группировками бандитов для перемещения между странами.

Военнослужащие центральноафриканской армии, подготовленные российскими инструкторами, разгромили крупные бандформирования, занимавшие ранее около 80% территории республики. Россияне, которых в различных публикациях связывают с "ЧВК Вагнера"*, организовали обучение новобранцев, а также младшего командного состава республиканской армии. Это способствовало существенному повышению уровня профессиональной подготовки ВС ЦАР.

С начала года правительство добилось значительных успехов в борьбе с бандформированиями и обеспечении безопасности населения. За годы вооруженных столкновений различных группировок был нанесен колоссальный урон инфраструктуре африканской страны. Сейчас руководство республики приступило к продолжительным восстановительным работам.

* "ЧВК Вагнера" называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящее из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.