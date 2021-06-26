"Укол в сторону Турции": военный историк указал на цель провокации США по Ливии

Провокационный документ, опубликованный американским Госдепом по ситуации в Ливии, направлен против руководства Турции. Такого мнения придерживается военный историк Виктор Огнев.

Запустив фейк о переговорах России и Турции, американские власти рассчитывали выиграть за счет международного скандала, уверен эксперт. США под прикрытием "миротворческих" инициатив планировали повлиять на ситуацию в Северной Африке.

На сайте Госдепа обнародовали заявление должностного лица по ситуации в Ливии. Чиновник, не предоставив никаких доказательств, заявил, что Россия и Турция якобы договорились обсудить вывод иностранных сил из североафриканской страны, а также он сказал, что там присутствует "ЧВК Вагнера".

По мнению военного эксперта, в данном случае речь идет о целенаправленной провокации против Турции, организованной Вашингтоном.

"Но тут мне кажется, имеет место укол в сторону Турции, ведь турок было видно сразу, с того момента, как они прибыли в Триполи. Тогда как русских, ту самую "ЧВК Вагнера", о которой все говорят, не видел в Ливии никто. Но, конечно, американцы все видели и все знают, они самые умные и участвуют в весьма сомнительном урегулировании не ради выгоды, а ради мира во всем мире. Ну чушь же", — подчеркнул военный эксперт.

В США не могли не осознавать, что ни одна страна не согласится раскрыть информацию о подобных операциях. Но, что касается Анкары, то весь мир наблюдал, как через Средиземное море в Ливию шли военные грузы и отправлялись бойцы. Поэтому, обнародованная информация скорее всего была адресована Турции.