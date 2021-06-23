В нем жители Центральноафриканской Республики осудили американских чиновников за требование провести расследование в отношении российских инструкторов.

Ранее журналисты CNN и The Sentry опубликовали доклад, в котором обвинили специалистов из России в нарушении прав человека на территории ЦАР. Для придания своему материалу сенсационности они приписали россиян к "ЧВК Вагнера".

В ЦАР доклад назвали лживым, поскольку специальная комиссия не обнаружила подтверждений тем правонарушениям, о которых пишут журналисты.

Однако это не мешает американским чиновникам опираться на фейковую публикацию в своих требованиях.

"Центральноафриканский народ с возмущением узнал о вашем неконструктивном решении в отношении российских специалистов, основанном на лживых заявлениях. Мы яростно осуждаем этот рискованный ход, направленный на подрыв имиджа наших союзников, благодаря которым Центральноафриканская Республика возвращается к мирной жизни", — пишут центральноафриканцы.

Авторы письма напомнили американцам о преступлениях, которые совершают поддерживаемые ими боевики. Радикалы грабят, пытают и убивают жителей республики. Только благодаря российской поддержке удалось вернуть стабильность жителям страны.