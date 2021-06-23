В нем жители Центральноафриканской Республики осудили американских чиновников за требование провести расследование в отношении российских инструкторов.
Ранее журналисты CNN и The Sentry опубликовали доклад, в котором обвинили специалистов из России в нарушении прав человека на территории ЦАР. Для придания своему материалу сенсационности они приписали россиян к "ЧВК Вагнера".
В ЦАР доклад назвали лживым, поскольку специальная комиссия не обнаружила подтверждений тем правонарушениям, о которых пишут журналисты.
Однако это не мешает американским чиновникам опираться на фейковую публикацию в своих требованиях.
"Центральноафриканский народ с возмущением узнал о вашем неконструктивном решении в отношении российских специалистов, основанном на лживых заявлениях. Мы яростно осуждаем этот рискованный ход, направленный на подрыв имиджа наших союзников, благодаря которым Центральноафриканская Республика возвращается к мирной жизни", — пишут центральноафриканцы.
Авторы письма напомнили американцам о преступлениях, которые совершают поддерживаемые ими боевики. Радикалы грабят, пытают и убивают жителей республики. Только благодаря российской поддержке удалось вернуть стабильность жителям страны.
"Народ ЦАР выражает глубокую признательность российским инструкторам за помощь в изгнании боевиков с территории страны. Где были американцы, когда преступники из так называемой "Коалиции патриотов за перемены" убивали, грабили и пытали центральноафриканский народ?", — задают вопрос американским чиновникам авторы письма.
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