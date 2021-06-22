Кузнецова призвала защищать права детей с пищевыми особенностями

В России был проведен мониторинг качества предоставления бесплатного питания ученикам младших классов. Выяснилось, что в 675 школах страны (15 регионов) учащиеся второй смены получали обед по меню завтрака, что запрещено Роспотребнадзором. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Мы обратились в Генпрокуратуру. По итогам ее проверки установлены нарушения в 323 школах в 13 регионах. Меню скорректировали. Этот вопрос удалось решить, но тема соблюдения прав детей, нуждающихся в диетическом и лечебном питании, остается открытой", — сообщила она.
Кузнецова обозначила значимую проблему питания детей с особенными пищевыми потребностями. Она отметила, что только в 8% школ, где были проверки, есть отдельное меню для таких учеников.
Если вернуться к теме подмены обедов завтраками, то важно отметить, что запрет РПН не мешает комбинатам все равно проворачивать подобные схемы. Попадались на подобном и поставщики из Петербурга.
Показателен пример крупного петербургского комбината АО "Артис-Детское питание". Предприятие за счет колоссального демпинга НМЦК выиграло многомилионные госконтракты на поставку продуктов в образовательные учреждения Колпинского района. В связи с этим журналистам стало интересно, чем комбинат кормит детей.
СМИ выяснили, что в некоторые дни энергетическая ценность завтраков была на 30% ниже нормы — всего 440 ккал. Позже стало известно, что около 80% учеников начальных классов не получали обеды. Есть также пример школы №258 Колпинского района, которая заказала у "Артис-Детское питание" 72 251 рацион для завтраков и только 16 000 рационов для обедов.
Кроме подмены обедов завтраками некоторые петербургские поставщики питания допускают более серьезные нарушения. В СМИ рассказали о главных проблемах, существующих на сегодняшний день на рынке соцпитания Петербурга.
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