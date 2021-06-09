Госзакупки школьного питания в Курганской области могли провести с нарушениями

В Кургане завершился мониторинг сферы закупок питания в учебные заведения. Проверка прошла по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова. По итогам проверки специалисты обозначили три главные проблемы, которые характерны для данной отрасли в регионе.

Так, аналитики выявили отсутствие в контрактах точной стоимости продуктов питания, что стало причиной завышения цен на торгах в некоторых муниципальных образованиях. Также специалисты выявили нарушения правил конкуренции в проведении торгов.

На основании результатов мониторинга сотрудники департамента образования и науки Курганской области внесут изменения в действующий регламент процедуры заключения госконтрактов в сфере соцпитания региона. Ведомство планирует наладить работу в этом направлении с муниципалитетами и сделать систему госзакупок питания в школах и детских садах более прозрачной.

Ранее СМИ сообщали о проблемах в сфере соцпитания в разных регионах России. Так, в Санкт-Петербурге администрация Невского района прибегла к "дроблению" контрактов, тем самым исключив участие в торгах комитета по госзаказу. Дело в том, что Смольный вправе контролировать распределение госконтрактов только дороже 40 миллионов рублей, поэтому местные чиновники, по всей видимости, сделали все, чтобы цена одного лота была меньше этой суммы. Более того, власти Невского района разделили 47 тендеров на поставку питания в детсады в 2022–2023 годах на разные типы продуктов. В результате один детский сад, вероятно, будет работать с разными поставщиками, что снижает шансы определить виновного в поставке некачественной продукции.

Подобная система может быть удобна фирмам, которые неоднократно уличали в поставке питания ненадлежащего качества в школы и детские сады Петербурга и участии в картельных сговорах. Так, один из крупнейших комбинатов питания АО "Артис-Детское питание" был членом сразу нескольких картелей.

По данным СМИ, в августе 2020 года "Артис", а также комбинаты ООО "База Мария" и ООО "Лимак-Нева" по предварительному сговору приняли участие в 49 закупках на поставку питания в школы и детские сады Выборгского и Приморского районов Петербурга. Общая стоимость контрактов превысила 1,4 миллиарда рублей.

Позже сотрудники УФАС установили, что в декабре 2020 года "Артис-Детское питание" и еще одна компания по договоренности поделили 14 госконтрактов на 450 миллионов рублей. Помимо прочего, "Артис" был одним из участников "Колпинского картеля".