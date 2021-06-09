Правозащитники из РФ помогут француженке, избитой полицией до выкидыша

Правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, готовы оказать правовую и информационную помощь француженке Деборе А., у которой случился выкидыш после жесткого задержания полицейскими. В настоящее время члены фонда изучают материалы дела.

"Инициативная группа направила запросы главе МВД Жеральду Дарманену, министру юстиции Эрику Дюпону-Моретти и премьеру Франции Жану Кастексу с просьбой дать разъяснения по данному делу", — заявляет ФБР.

23-летнюю Дебору задержали 10 декабря 2020 года. Она вместе с двоюродной сестрой гуляла по торговому центру, когда к ним подошли жандармы и попросили надеть маски и оплатить штраф. Девушки все сделали, однако полицейские не успокоились и обвинили француженок в неуважении к правоохранительным органам. Они жестко задержали двоюродную сестру потерпевшей, а затем и саму Дебору, несколько раз ударив ее об стену, хотя она кричала, что беременна. Потом девушек доставили в отделение.

После такого обращения француженка почувствовала себя плохо и обратилась в больницу. Через две недели у нее случился выкидыш. По словам врачей, это могло произойти из-за жесткого задержания.

Дебора совместно со своим адвокатом подала в суд на сотрудницу полиции, которая ее арестовывала. В настоящее время расследование продолжается.