Правозащитники из РФ помогут француженке, избитой полицией до выкидыша

Правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, готовы оказать правовую и информационную помощь француженке Деборе А., у которой случился выкидыш после жесткого задержания полицейскими. В настоящее время члены фонда изучают материалы дела.
"Инициативная группа направила запросы главе МВД Жеральду Дарманену, министру юстиции Эрику Дюпону-Моретти и премьеру Франции Жану Кастексу с просьбой дать разъяснения по данному делу", — заявляет ФБР.
23-летнюю Дебору задержали 10 декабря 2020 года. Она вместе с двоюродной сестрой гуляла по торговому центру, когда к ним подошли жандармы и попросили надеть маски и оплатить штраф. Девушки все сделали, однако полицейские не успокоились и обвинили француженок в неуважении к правоохранительным органам. Они жестко задержали двоюродную сестру потерпевшей, а затем и саму Дебору, несколько раз ударив ее об стену, хотя она кричала, что беременна. Потом девушек доставили в отделение.
После такого обращения француженка почувствовала себя плохо и обратилась в больницу. Через две недели у нее случился выкидыш. По словам врачей, это могло произойти из-за жесткого задержания.
Дебора совместно со своим адвокатом подала в суд на сотрудницу полиции, которая ее арестовывала. В настоящее время расследование продолжается.
ЦАР и Чад намерены решить проблему контроля над границами
Нестабильная ситуация на границе Центральноафриканской Республики и Чада угрожает стабильности, которой удалось добиться властям ЦАР.
США нашли способ убедить Судан пересмотреть военное соглашение с Россией
Член Государственной Думы Александр Шерин прокомментировал заявление начальника Генштаба Судана о пересмотре военной сделки с Россией.
Госзакупки школьного питания в Курганской области могли провести с нарушениями
В Кургане завершился мониторинг сферы закупок питания в учебные заведения. Проверка прошла по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова. По итогам проверки специалисты обозначили три главные проблемы, которые характерны для данной отрасли в регионе.
Политолог назвал боевик "Турист" отражением возрождения ЦАР
Политолог Владимир Джаралла поприветствовал выход боевика "Турист" о русских инструкторах в ЦАР, поскольку фильм, по его мнению, поможет Москве укрепить позиции на международной арене.