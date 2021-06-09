Сотрудничество России с Центральноафриканской Республикой бросает вызов Франции, которая долгие годы не может осознать, что бывшая колония стала независимой страной, способной самостоятельно выстраивать государственную политику.

На динамично развивающиеся отношения Банги и Москвы обратили внимание эксперты Норвежского аналитического центра (РИПТО). Они считают, что это партнерство идет на пользу африканской стране, которая наконец смогла избавиться от группировок бандитов, терроризировавших население.

Норвежские аналитики считают, что кооперация ЦАР и РФ поможет Банги разобраться с чадскими наемниками, которые атакуют территорию республики. В Чаде помимо местных группировок и наемников нашли убежище бежавшие от правосудия радикалы. Спасаясь от центральноафриканских военных, они перешли границу и скрылись на территории соседней страны.

Французское руководство посредством поддержки чадских группировок рассчитывает нарушить стабильность ЦАР. Нормализации обстановки в республике удалось добиться благодаря успешной операции правительственных сил против группировок "Коалиции патриотов за перемены". Успехи центральноафриканских военных связаны с работой российских инструкторов, которых иностранные СМИ приписывают к "ЧВК Вагнера"*.

Разгром боевиков позволил правительству ЦАР заняться восстановлением страны, на территории которой долгие годы велось противостояние различных группировок. Республика получила возможность на спокойную жизнь, несмотря на попытки Франции нарушить установившийся порядок.

* "ЧВК Вагнера" называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящее из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.