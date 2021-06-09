Журналист Осташко предложил подписчикам решить судьбу техники, изъятой у ФБК*

На комиссионных торгах была реализована техника "Фонда борьбы с коррупцией"*. Ее приобрел журналист Руслан Осташко.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Осташко также заявил о намерении опечатать и опломбировать все купленные на торгах устройства и сдать их на хранение в банковскую ячейку. На устройствах может оказаться важная информация, с которой журналист намерен ознакомиться в ближайшее время.
"Что будем дальше делать с техникой и той информацией, которая может на ней оказаться, сообщим в самое ближайшее время", — рассказал журналист в Telegram.
Он также предложил своим подписчикам высказать идеи по поводу того, что можно сделать с техникой и информацией, которая может на ней оказаться, далее.
Напомним, что ФССП выставила на торги технику ФБК*, изъятую во время обысков. Судебные приставы оценили все лоты в общую сумму 960 тысяч рублей. К примеру, ноутбук Macbook Air выставили на продажу за 20 тысяч рублей, а Macbook Pro — за 25 тысяч рублей.
*ФБК, внесен Минюстом РФ в список НКО, выполняющих функции иностранного агента
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