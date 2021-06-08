ЦАР и Чад намерены решить проблему контроля над границами

Нестабильная ситуация на границе Центральноафриканской Республики и Чада угрожает стабильности, которой удалось добиться властям ЦАР.
В чадской столице — городе Нджамена — прошла встреча дипломатов соседствующих стран. В ходе мероприятия обсуждались возможные варианты преодоления имеющихся проблем с контролем границы. Африканская пресса с утверждает, что представители двух государств настроены на плодотворное сотрудничество в этом направлении.
Центральноафриканское руководство обеспокоено тем, что на территории Чада скрываются боевики, которых прижимают к границе правительственные войска. На территории северного соседа бандиты не только находят убежище, но и пополняют силы за счет привлечения новых наемников.
Обстановка на территории ЦАР в последние месяцы стабилизировалась благодаря успешной операции армии. Подготовленные российскими инструкторами вооруженные силы африканской страны разгромили действовавшие в республике группировки и вернули мир. Российские специалисты, которых в прессе связывают с "ЧВК Вагнера", провели обучение центральноафриканских военных, которое существенно повысило боеспособность подразделений.
Несмотря на стабильную ситуацию в ЦАР, безопасность границ остается крайне важным вопросом. Через незаконные погранпереходы радикальные элементы попадают на территорию республики, что крайне негативно отражается на безопасности и общей ситуации в стране.
* - "ЧВК Вагнера" называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.
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