Самое проблемное ведомство РФ: как Россотрудничество похоронило собственную репутацию

Созданное в 2008 году федеральное ведомство Россотрудничество за прошедшие 13 лет не сумело запомниться практически ничем, кроме своей "проблемной" репутации.

На протяжении долгих лет структура, которую сейчас возглавляет внук известного дипломата Евгений Примаков, не сумела выстроить четкую системную работу. Считаясь главным инструментом "мягкой силы" России за рубежом, организация на поверку оказалась фактически бесполезной: вместо поддержки соотечественников, оказавшихся вдали от родины, она лишь "кормит" их бесконечными круглыми столами, конференциями и выставками.

Когда Примаков, ставший во главе Россотрудничества прошлым летом, только вступил в должность, он сразу пообещал ведомству радикальные улучшения. На деле все стало только хуже: уже несколько месяцев структура не публикует финансовую отчетность, а раздел новостей на ее официальном сайте не обновлялся с марта.

Согласно последним известным данным (за 2019 год), годовой финансовый оборот Россотрудничества составляет 4 млрд долларов. Что же было сделано в том же 2019 году организацией за эти деньги? Итак, Россотрудничество:

Провело выставку музея-заповедника "Кижи" в Берлине.

Организовало выступления музыкальных коллективов в 15 странах — выступали трио "Реликт", группа "Терем Квартет" и иные подобные ВИА.

Организовало еще 79 концертов в 30 странах.

Показывало спектакли театральных коллективов из России.

Награждало памятными медалями супружеские пары соотечественников, проживших по 25 лет в браке.

Это неполный список "достижений" ведомства, но все они сопоставимы по масштабу. Разумеется, назвать эти инициативы полной ерундой не повернется язык, однако важно понимать, что речь идет о деятельности огромной структуры, которая получает многомиллиардное финансирование, за целый год

На этом фоне нежелание Россотрудничества делиться отчетностью выглядит вполне объяснимым — вполне вероятно, ведомству есть что скрывать.