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Политолог назвал боевик
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  • Опубликована сегодня в 21:34

Политолог назвал боевик "Турист" отражением возрождения ЦАР

Политолог Владимир Джаралла поприветствовал выход боевика "Турист" о русских инструкторах в ЦАР, поскольку фильм, по его мнению, поможет Москве укрепить позиции на международной арене.

"Подобные действия являются обязательной частью имиджа великой державы, которая в силу своего статуса имеет международные внешнеполитические интересы", — отметил эксперт.

Однако кинолента может обеспокоить Францию, которая утратила позиции в бывших африканских колониях, продолжил политолог, в то время как Париж привык действовать без каких-либо ограничений.

"В этих условиях одним из важных элементов, который помогает поддерживать общественное настроение и понимание происходящего, является искусство", — считает Джаралла.

По его словам, фильм отразил реальные усилия Москвы, которые не напрасны, ведь в ЦАР действительно изменилась обстановка и в лучшую сторону, поэтому РФ есть, чем гордиться. Российские инструктора обучили центральноафриканских солдат и сделали из местных вооруженных сил настоящую армию.

"Помощь России спасла ЦАР от хаоса. На наших глазах возрождается государственность африканской республики. Военные начинают испытывать гордость за то, что они носят форму и могут одерживать победы", — подчеркнул он.

Выход боевика "Турист" можно лишь приветствовать, потому что это несомненно позитивное событие, закончил Владимир Джаралла.

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