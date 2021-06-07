Региональный этап XII Всероссийского конкурса для журналистов стартовал на Дону

XII Всероссийский конкурс журналистских работ, региональный этап которого стартовал в Ростовской области, пройдет под девизом "В фокусе — детство". Представители СМИ могут в нем участвовать с работами, в которых рассматриваются проблемы сиротства и детского неблагополучия.

На конкурс принимаются как тексты, так и аудио- и видеоматериалы, правда, создание их строго регламентировано: в период с 1 октября 2020 г. по 1 октября 2021 года.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов подчеркнул, что задача конкурса — мотивировать журналистов активнее поднимать такие острые темы, как проблемное детство. Важно, чтобы люди в общем информационном потоке видели больше материалов, рассказывающих, как важна помощь в работе с социально неблагополучными семьями, ведь для ребенка главное — остаться в родной семье, а не воспитываться в детдоме, для этого необходимо активное участие родителей, их желание решить проблемы.