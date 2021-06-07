Депутат Госдумы прибыл на Тамбовщину и собирает наказы избирателей

Депутат Государственной Думы РФ, руководитель политической партии "Родина" Алексей Журавлев 7 июня прибыл в Тамбовскую область с рабочим визитом. Он состоялся в рамках анонсированного им проекта "Ралли". В планах думца встреча с главами всех районов области, чтобы заручиться их поддержкой.

В первый же день Журавлева в Мичуринске представили всем главам муниципалитетов.

На Тамбовщине политическая партия "Родина" имеет крепкие позиции и силу. Партбилет объединения есть в том числе у врио мэра Тамбова, а в области в целом успешно продвигается партийная программа "Помощь и доверие". Во исполнение партийного проекта продуктовые наборы вручены нескольким тысячам жителей региона.

По всей видимости, Журавлев собирается баллотироваться в Государственную Думу в 2021 году именно от Тамбовской области. Стоит отметить, что в нынешний состав российского парламента он избран от Воронежской области, которую называют сердцем Черноземья.

В ближайшие несколько дней дня парламентарий объедет всю Тамбовскую область, посетив знаковые для районов места. В ходе визита Журавлев пообщается с жителями и соберёт их наказы. Согласно программе "Ралли. 100 городов", родинцы и сам глава партии лето проведут в поездках по малым городам России.