"Союз социального питания" усилит общественный контроль за качеством еды в школах

На проблему некачественного питания в детских учреждениях обратили внимание эксперты, после чего был создан Союз развития социального питания.

Исполнительный директор Союза развития социального питания Тимофей Фионов выступил на Международном форуме "Здоровые города. Здоровое питание детям". Он рассказал, какие изменения в школьном питании будут происходить в новом учебном году, а также о причинах создания и востребованности Союза.

Недавно президент Владимир Путин распорядился, чтобы школьников младших классов обеспечили бесплатным горячим питанием. Тимофей Фионов считает, что сейчас важно проконтролировать, чтобы выделенные на это деньги не были потрачены впустую.

В создании Союза также поучаствовали эксперты, которые внесли много полезных предложений. Например, регулирование деятельности комбинатов детского питания. Фионов подчеркнул, что нужно также учитывать мнение поставщиков, так как они ответственны за то, что у детей будет на тарелках. Формирование сферы социального питания как самостоятельной отрасли экономики и защита прав законных интересов операторов социального питания являются приоритетными задачами для Союза.

Также в планах Союза: обеспечение бесплатным питанием учеников 5-11 классов и детских садов, разработка необходимой нормативной базы и налаживание процесса между всеми участниками.

На данный момент некоторые комбинаты детского питания не выполняют законных требований. Есть вероятность, что новую концепцию они также будут игнорировать. А это значит, что количество нарушений будет расти.

Одним из примеров недобросовестной работы является компания "Артис-Детское питание". Родители учеников недовольны качеством продукции и деятельностью комбината. Поставщик уже два месяца является лидером антирейтинга в социальной сети "ВКонтакте" "Школьный ревизорро".

Также на компанию поступали жалобы от сотрудников. Они рассказывали о несоблюдении санитарных требований на пищеблоке и других грубых нарушениях. Комбинат был виновником отравлений и пренебрегал технологиями приготовления блюд.

Из-за таких поставщиков развитие социального питания стоит под вопросом, а наделение их большими полномочиями только обострит ситуацию.