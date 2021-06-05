Слова Милова и Соболь проверят на клевету

Стало известно, что юристы компании "Конкорд" готовят два новых иска к сторонникам Алексея Навального — Владимиру Милову и Любови Соболь.

Журналисты "Интерфакса" обратились в пресс-службу компании "Конкорд", чтобы узнать, соответствуют ли правде утверждение Любови Соболь о расследовании в отношении нее дела о клевете на петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. В компании подтвердили достоверность информации, Пригожин действительно обращался с заявлением в отношении Соболь в отдел МВД по району Хамовники города Москвы по факту клеветы.

"В настоящее время по нему проводится доследственная проверка и назначена лингвистическая экспертиза. После экспертизы материалы проверки будут переданы для возбуждения уголовного дела", — говорится в сообщении пресс-службы "Конкорда".

Сообщается также, что аналогичное заявление предприниматель подал и в отношении Владимира Милова. По нему сейчас проводится доследственная проверка.

Юристы "Конкорда" выразили уверенность, что против Соболь и Милова будут возбуждены уголовные дела и вынесены обвинительные приговоры.

В пресс-службе компании подчеркнули, что заявления предпринимателя никак не связаны с политическими взглядами ответчиков и имеют целью лишь понудить их к исполнению законов РФ.

Ранее суд удовлетворил исковые требования Пригожина к Милову и обязал ответчика удалить из публичного доступа информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию предпринимателя.