Слова Милова и Соболь проверят на клевету

Стало известно, что юристы компании "Конкорд" готовят два новых иска к сторонникам Алексея Навального — Владимиру Милову и Любови Соболь.
Журналисты "Интерфакса" обратились в пресс-службу компании "Конкорд", чтобы узнать, соответствуют ли правде утверждение Любови Соболь о расследовании в отношении нее дела о клевете на петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. В компании подтвердили достоверность информации, Пригожин действительно обращался с заявлением в отношении Соболь в отдел МВД по району Хамовники города Москвы по факту клеветы.
"В настоящее время по нему проводится доследственная проверка и назначена лингвистическая экспертиза. После экспертизы материалы проверки будут переданы для возбуждения уголовного дела", — говорится в сообщении пресс-службы "Конкорда".
Сообщается также, что аналогичное заявление предприниматель подал и в отношении Владимира Милова. По нему сейчас проводится доследственная проверка.
Юристы "Конкорда" выразили уверенность, что против Соболь и Милова будут возбуждены уголовные дела и вынесены обвинительные приговоры.
В пресс-службе компании подчеркнули, что заявления предпринимателя никак не связаны с политическими взглядами ответчиков и имеют целью лишь понудить их к исполнению законов РФ.
Ранее суд удовлетворил исковые требования Пригожина к Милову и обязал ответчика удалить из публичного доступа информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию предпринимателя.
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