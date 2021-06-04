США нашли способ убедить Судан пересмотреть военное соглашение с Россией

Член Государственной Думы Александр Шерин прокомментировал заявление начальника Генштаба Судана о пересмотре военной сделки с Россией.

В конце 2020 года Москва и Хартум подписали соглашение, согласно которому суданская сторона обязалась выделить место на Красном море под строительство российской базы ВМФ.

Шерин заявил, что США убедили руководство арабской республики пересмотреть, а в перспективе и расторгнуть эту двусторонне выгодную сделку.

"Когда они подписывали с Россией соглашение по открытию морской базы, соответственно, никто не держал ни у кого у виска ствол автомата. Они добровольно подписывали и внимательно изучили все плюсы и минусы этого соглашения, а теперь просто США вступили с этим государством в переговоры, американцы им что-то предложили и поставили перед ними условие расторгнуть соглашение с Россией", — объяснил депутат.

Он с сожалением констатировал, что это инициатива Судана — результат недоработки российских чиновников. В частности, Шерин привел в пример Россотрудничество, которое имеет представительство в Судане.

"Значит, не дорабатывает данная структура. Возможно, и в нашем государстве в этом плане есть серьезные проблемы, где чиновники не дорабатывают. Надо брать этот вопрос на более детальную проработку, надо изучать, вступать в переговоры, договариваться, рассматривать какие дополнительные варианты может Россия предложить. Конечно, это серьезный удар по престижу и по тем действиям, и по той работе, которая до этого уже была проведена российской стороной", — рассказал парламентарий.

Ранее планировалось строительство базы ВМФ России в Порт-Судане, прибрежном арабском городе. Согласно соглашению, на ней должны были разместить 300 российских военнослужащих и до четырех кораблей.