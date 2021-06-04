"Мегалайн" и Петербург подписали соглашение о реализации важных для города объектов

В Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум, на который в Кремле возлагают большие надежды. Мероприятие поможет оживить мировую экономику после пандемии и даст новый стимул притоку инвестиций. Уже сейчас в рамках ПМЭФ-2021 были заключены важные для Северной столицы соглашения по развитию инфраструктуры.

СК "Мегалайн" берется реализовать сразу два крупных проекта, общий объем инвестиций, которые оцениваются в 236 миллиардов рублей.

Из них 186 миллиардов пойдут на строительство системы транспортно-пересадочных узлов.

Идея заключается в возведении объектов, которые соединят под одной крышей остановки метро, электричек и городских наземных видов транспорта. Проект поможет разгрузить городскую транспортную систему, тем самым повысив его туристическую привлекательность. Аналогичные проекты успешно функционируют в российской столице и других крупных европейских городах.

Второй проект предусматривает перепрофилирование бывшей стройплощадки у ж/д станции Горская.

На месте промышленной зоны появятся образовательные, туристические, культурные и бизнес-объекты.

Кроме этих объектов строительная компания презентовала совместный с "Зингер Девелопмент" проект по созданию высокотехнологичного квартала в футуристическом стиле, получившего название "Залив островов".

Его планируется построить на намыве в Финском заливе площадью 200 гектаров. В ходе разработки концепции проектировщики учли современные тенденции и заложили в неё возведение культурных и социальных объектов, а также экологичной транспортной сети. Экологии уделялось особое внимание: проект, кроме парков и электротранспорта, предусматривает систему очистки воздуха с помощью микроводорослей, а также вертикальные сады.

Курированием проектов будет заниматься генеральный директор "Мегалайна" Геннадий Корупятник. Кроме собственных средств компания рассчитывает на средства частных инвесторов. Важно подчеркнуть, что компания имеет обширный опыт в различных проектах по развитию городской инфраструктуры в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты отметили, что достигнутого с городом соглашения пока недостаточно для реализации предложенных идей. Зачастую бюрократические проволочки и кадровые перестановки в городских структурах тормозят процесс. Тем не менее, город получит сразу несколько важных для развития объектов, если их реализация пройдет успешно.