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Журналистам посоветовали следить за успехами картины
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  • Опубликована сегодня в 0:10

Журналистам посоветовали следить за успехами картины "Турист"

Картина "Турист" режиссера Андрея Батова, рассказывающая о командировке российских инструкторов в ЦАР, является подлинным рассказом о героях.

Соответствующее заявление сделала пресс-служба компании "Конкорд". Издание "Открытые медиа" отметило, что кинолента "Турист" удостоилась прокатного удостоверения Минкультуры. Сообщение об этом появилось на портале ведомства. ООО "Аурум" получило права на использование картины. Компания с подобным названием, как сообщают "Открытые медиа", принадлежит петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Пресс-служба "Конкорда" прокомментировала данную информацию.

"Действительно, "Турист" — отличный, по нашему мнению, фильм, который рассказывает о русских героях и о том, как они защищают добро от зла. Смотрите фильм и следите за его успехами", — говорится в сообщении.

Премьера фильма "Турист" режиссера Андрея Батова состоялась 19 мая на телеканале НТВ. Это первая совместная кинолента России и Центральноафриканской Республики. Главные роли в картине исполнили Алексей Шевченков, Евгений Терских и Александр Барановский.

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