В Свердловской области выставляют счета за несуществующую канализацию

Новым скандалом может обернуться ситуация в поселке Лосиный Свердловской области, где эко-активисты партии "Родина" обнаружили сброс нечистот в реку Большой Рефт.

Как объяснял екатеринбургский эколог Николай Александров, в поселке нет и никогда не было очистных сооружений. В последние годы существования СССР эти очистные начали строить, но не достроили. И теперь канализационные сбросы с многоквартирных домов идут в выгребную яму, там они перетекают в недостроенные очистные сооружения и далее бегут по торфяному полю.

Руководитель регионального отделения партии "Родина" Валерий Хвостов инициировал по данному факту проверку. На место выезжали специалисты природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, экологи-общественники. Внезапно выяснилось, что в поселке, где отсутствуют очистные сооружения в многоквартирных домах, некоторые управляющие организации выставляют счета за водоотведение.

Валерий Хвостов с просьбой разобраться в ситуации обратился в генеральную прокуратуру и к министру строительства и ЖКХ Свердловской области.