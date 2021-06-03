Позитивный пример сотрудничества Москвы и Банги спровоцировал рост интереса к России на африканском континенте.

Франция стремительно теряет свои позиции в Африке. К такому выводу пришли журналисты центральноафриканского издания Nouvelles+. Они указали на меняющиеся настроения в африканских странах, которые все чаще заявляют о намерении обратиться за помощью к России.

Москва помогла Центральноафриканской Республике в непростой период, когда страну захватили многочисленные бандформирования. Правительственная армия не могла справиться к нашествием боевиков, до тех пор, пока в страну не прибыли российские инструкторы. Специалисты, которых в западных СМИ называют "ЧВК Вагнера", сумели за два года повысить боеспособность местной армии. Теперь вооруженные силы ЦАР решительно уничтожают боевиков и восстанавливают контроль правительства над территорией страны.

Франция не может продемонстрировать пример подобного сотрудничества со странами Африки. Париж финансирует боевиков, которые задействованы в свержении правительств своих бывших колоний. Поэтому жители континента теряют свое доверие к Елисейскому дворцу, чьи действия лишь провоцируют революции и усугубляют экономическое положение.

"Африканский народ устал страдать от тирании Франции, и в то же время у него появилась надежда на свободу и независимость благодаря могущественному союзнику — России", — пишут журналисты.

Поскольку многие страны стали обращаться к России за помощью, то Франция попыталась дискредитировать российское присутствие при помощи неубедительных фейков. И это тоже вызывает недовольство у жителей бывших французских колоний.

Недавно еще одним государством, обратившимся за поддержкой к Москве, стало Мали. После госпереворота жители страны вышли на митинги с призывом привлечь россиян к обучению местной армии. Французов, которые безуспешно проводят в Мали антитеррористическую операцию, попросили "убираться прочь".