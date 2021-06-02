На ПМЭФ определят транспортную архитектуру мегаполиса

В Северной столице проходит Международный экономический форум. Мероприятие продлится до 5 июня. На нем власти города планируют подписать ряд крупных инвестиционных соглашений, направленных на развитие транспортной системы.

Так, АО "Метрострой Северной Столицы", созданное Смольным и "ВТБ Девелопмент", получит контракты на строительство станций метро. Городское правительство планирует подписать акционерное соглашение, благодаря которому будет регулировать вопросы управления предприятием и определять условия его работы.

На строительство трех новых станций необходимо 7 млрд рублей. В бюджете Петербурга таких денег нет, поэтому формально спонсировать деятельность по развитию метрополитена будет регион в рамках адресной инвестиционной программы на 2021-2023 годы. По факту же власти надеются получить средства от федерального центра.

"Все надеются, что будет федеральное софинансирование. В крайнем случае — инфраструктурный кредит под 3-4% годовых. Необходимые обоснования уже готовятся", — рассказал источник в транспортном блоке правительства региона.

Помимо этого, в ходе ПМЭФ Смольный планирует подписать инвестиционное соглашение с компанией "Мегалайн". Оно затрагивает строительство в городе сети транспортно-пересадочных узлов. ТПУ объединяют в себе станции метро, железную дорогу и остановки наземного пассажирского транспорта. Благодаря этому петербуржцы и гости города смогут пересаживаться с одного вида транспорта на другой, не выходя на улицу и экономя немало времени.

Каждый пассажирский хаб будет проектироваться в зависимости от потребностей района, в котором он будет расположен. На его территории будут построены бизнес-центры, различные магазины, МФЦ, аптеки, гостиницы и прочее. Это принесет городу дополнительные рабочие места и соответственно увеличит городскую казну за счет налогов.

Всего предусматривается строительство 61 ТПУ. На это необходимо будет потратить 186 млрд рублей. Часть средств выделит сам застройщик, еще часть предоставят частные инвесторы. Пилотный хаб планируется построить на станции "Старая Деревня".

Влияние на инфраструктурный облик Северной столицы также окажет соглашение, подписанное в марте этого года с "Газпромом", "КАМАЗом" и министерством промышленности и торговли России. Согласно ему, наземный общественный транспорт постепенно будет переведен на газомоторное топливо. Для этого в городе построят всю необходимую инфраструктуру.