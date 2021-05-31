На Дону отметили День российского предпринимательства

Профессиональный праздник отметили на Дону представители бизнес-сообщества. Учитывая, что в сфере малого и среднего бизнеса занято свыше 600 тысяч дончан, то этот праздник особо ценен. В связи с этим днем в Ростове прошел торжественный прием. С бизнесменами встретился министр экономического развития Максим Папушенко, обсудив с ними насущные проблемы и передав поздравление от имени главы региона Василия Голубева.

Правительство Ростовской области активно поддерживает бизнес, воспринимая различные деловые объединения, такие как "Деловая Россия", "ОПОРА РОССИИ", РСПП, Торгово-промышленная палата, как стратегических партнеров.

"Сегодня на Дону идет рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства — это более 600 тысяч человек", — подчеркнул Максим Папушенко, отметив, что пандемийный год показал, как важен контакт с бизнес-сообществом.

С предпринимателями обсуждали и понижение налоговых ставок, и субсидии. И предприниматели отмечали, что смогли выжить только благодаря диалогу с властями.