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На Дону отметили День российского предпринимательства
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  • Опубликована сегодня в 13:39

На Дону отметили День российского предпринимательства

Профессиональный праздник отметили на Дону представители бизнес-сообщества. Учитывая, что в сфере малого и среднего бизнеса занято свыше 600 тысяч дончан, то этот праздник особо ценен. В связи с этим днем в Ростове прошел торжественный прием. С бизнесменами встретился министр экономического развития Максим Папушенко, обсудив с ними насущные проблемы и передав поздравление от имени главы региона Василия Голубева.

Правительство Ростовской области активно поддерживает бизнес, воспринимая различные деловые объединения, такие как "Деловая Россия", "ОПОРА РОССИИ", РСПП, Торгово-промышленная палата, как стратегических партнеров.

"Сегодня на Дону идет рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства — это более 600 тысяч человек", — подчеркнул Максим Папушенко, отметив, что пандемийный год показал, как важен контакт с бизнес-сообществом.

С предпринимателями обсуждали и понижение налоговых ставок, и субсидии. И предприниматели отмечали, что смогли выжить только благодаря диалогу с властями.

Как подчеркнул член президиума правления "ОПОРЫ РОССИИ" Аркадий Гершман: "Мы гордимся, что мы предприниматели, и мы чувствуем поддержку государства, губернатора региона и правительства области".

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