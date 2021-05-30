Колониальные амбиции Макрона привели к госперевороту в Мали

Военный переворот в Мали стал продолжением противостояния Запада и России, уверен камерунский аналитик Армель Стефан.

К военному перевороту в Мали привело нежелание Франции допустить российских специалистов к борьбе с джихадистами в африканском государстве, пишет камерунский аналитик Армель Стефан у себя в Facebook.

Бездействие временного правительства в вопросе антитеррористических мероприятий стало причиной, по которой вице-президент страны полковник Ассими Гойта решил обратиться за помощью к России.

Российские специалисты ранее уже отлично проявили себя в Центральноафриканской Республике, где помогли правительственным войскам разгромить бандформирования. Инструкторы, которых западная пресса называет "ЧВК Вагнера"*, внесли огромный вклад в безопасность страны.

Граждане Мали выступают за привлечение россиян к борьбе с джихадистами, поскольку антитеррористическая операция, которую в Мали проводят французские военные с 2013 года, не принесла результатов.

Информация о том, что Мали может обратиться за помощью к России привела в бешенство французского лидера Эммануэля Макрона. Он потребовал арестовать вице-президента Ассими Гойта и других пророссийских военных в Мали.

Однако полковник и его союзники взяли под арест врио президента и его премьер-министра и увезли на базу Кати. Они были лишены всех полномочий. Конституционный суд провозгласил Ассими Гойта новым временным президентом.

Таким образом, военный переворот в Мали стал очередным актом противостояния Запада и России.

* - "ЧВК Вагнера" называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.