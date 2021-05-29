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Накануне летних каникул обострилась проблема поставок фальсификата в школы
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  • Опубликована сегодня в 14:08

Накануне летних каникул обострилась проблема поставок фальсификата в школы

Одной из причин некачественного питания в школьных столовых являются поставки фальсификата. В связи с этим эксперты все чаще поднимают вопрос об увеличении ответственности за выявление контрафакта или просроченной продукции.

В СМИ сообщают, что Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям выявил нарушения на одном из комбинатов Магнитогорска. Согласно документам, компания поставила 6 килограммов просроченного творога в городскую школу-интернат. Продукция была изьята, а поставщик был привлечён к административной ответственности.

Некачественная молочная продукция попала на столы в детских учреждениях Троснянского района Орловской области. В частности, были обнаружены бактерии кишечной палочки и прочие микроорганизмы. Нарушитель вновь отделался только административным наказанием.

Также проблема некачественного питания в детских садах и школах остро стоит в Санкт-Петербурге. Там сотрудники Россельхознадзора конфисковали партию поддельного сливочного масла "Традиционное" со складов комбината "ТК "Северная Столица". Поставщик обязан выплатить денежный штраф и устранить нарушения.

Петербургского поставщика "Серна" уличили в обороте пшеничной и рисовой круп, произведенных с нарушением ГОСТ. Комбинат закупал некачественную продукцию у ООО "Мукомолье". Сотрудники РПН постановили изъять крупы из оборота.

Попадание контрафактных продуктов детям могло привести к массовому отравлению. Однако, виновники были привлечены только к административной ответственности, и сейчас продолжают работать.

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