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Милов вновь заплатит за недостоверные высказывания в адрес Пригожина
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  • Опубликована сегодня в 22:03

Милов вновь заплатит за недостоверные высказывания в адрес Пригожина

В Черемушкинском суде Москвы закончилось заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и деловой репутации к Владимиру Милову.

Известно, что соратник Алексея Навального распространял в Сети оскорбительные материалы о предпринимателе.

По информации пресс-службы "Конкорда", суд, изучив представленные материалы и заслушав выступления сторон, удовлетворил исковые требования истца. Теперь Милов должен удалить спорные материалы, опубликовать опровержение и выплатить Пригожину компенсацию в размере 50 тыс. рублей.

Ранее аналогичный иск о защите чести и деловой репутации рассматривался Люблинским судом столицы. Тогда суд так же встал на сторону бизнесмена и обязал Милова выплатить 350 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

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