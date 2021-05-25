Милов вновь заплатит за недостоверные высказывания в адрес Пригожина

В Черемушкинском суде Москвы закончилось заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и деловой репутации к Владимиру Милову.
Известно, что соратник Алексея Навального распространял в Сети оскорбительные материалы о предпринимателе.
По информации пресс-службы "Конкорда", суд, изучив представленные материалы и заслушав выступления сторон, удовлетворил исковые требования истца. Теперь Милов должен удалить спорные материалы, опубликовать опровержение и выплатить Пригожину компенсацию в размере 50 тыс. рублей.
Ранее аналогичный иск о защите чести и деловой репутации рассматривался Люблинским судом столицы. Тогда суд так же встал на сторону бизнесмена и обязал Милова выплатить 350 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.
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