"Уважаю": Пригожин встал на сторону Лукашенко после инцидента с самолетом Ryanair

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с посадкой самолета в Минске и последующим задержанием основателя ТГ-канала NEXTA Романа Протасевича.

Вчера Александр Лукашенко поручил посадить летевший над территорией Белоруссии самолет — была получена информация о его минировании. На борту находился блогер и главный редактор Тelegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

На территории Белоруссии деятельность данного канала признана экстремистской. Поэтому после посадки самолета Протасевич был задержан правоохранителями.

Евгений Пригожин поддержал белорусского президента, отметив, что Лукашенко действовал во имя безопасности граждан и согласно закону своей страны.