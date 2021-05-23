Вместо горячего питания ученики школы №270 получили вафли и побитые мандарины

В школе № 270 в Красносельском районе Петербурга ученикам выдали паек вместо обязательного горячего питания. Однако замена полноценного завтрака и обеда оказалась настолько символичной, что родители начали жаловаться на комбинат "Аркада", который поставляет продовольствие в школу.

Мать одного из школьников опубликовала фотографию выданного пайка, который должен послужить заменой горячего питания, прием которого ребенок пропустит в школе. Ученики школы № 270 не смогут посещать столовую два дня из-за проведения экзаменов. Однако в качестве замены полноценного обеда детям выдали печенье, вафли, сок и несвежие на вид фрукты. Мать школьника сделала замечание, что подобный паек не может компенсировать горячее питание.

Стоит отметить, что поставщик "Аркада", который организует питание в данной школе, ранее был известен под названием "ТД "Профпит". В СМИ писали, что комбинат мог сменить название из-за громкого инцидента с отравлением более сотни учеников в кронштадтской школе № 422. После этого случая поставщика отстранили от работы, но только в данном учреждении. Более того, сменив название, комбинат продолжил работу со школьным питанием, и получал новые контракты.

"ТД "Профпит" уже не раз становился фигурантом журналистских расследований о возможных картельных связях на рынке школьного питания в Петербурге. Более того, именно этот комбинат был заподозрен СМИ в участии в скандальной истории с рейдерским захватом КСП "Юность".

Выданные в школе № 270 пайки содержат много сахара, что может навредить юному организму. Эксперты неоднократно затрагивали проблему о вреде чрезмерного содержания сахара в школьном питании. В рационе детей должны присутствовать разнообразные витамины, обеспечить наличие которых могут овощи, мясо, молочная продукция и т. д. Однако комбинат "Аркада", судя по содержимому пайков, вероятно не в состоянии предоставить качественное и безопасное питание для детей.