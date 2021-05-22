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Партия просроченного творога едва не отправилась на столы детям в Ленинградской области
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  • Опубликована сегодня в 15:08

Партия просроченного творога едва не отправилась на столы детям в Ленинградской области

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора при помощи системы "Меркурий" обнаружили в Ленинградской области просроченный творог на предприятии компании "Ресурс". Отмечается, что на момент закупки продукции его срок годности истек.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил поставщика привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Сообщается, что творог должен был отправиться в одно из образовательных заведений Приозерского района.

Причем, как отмечают в ведомстве, подобные нарушения фиксируются регулярно.

Ранее на комбинате "ТК Северная Столица" Роспотребнадзор выявил партию контрафактного сливочного масла"Традиционное" производства подмосковной компании "Алтико". Всего через несколько дней у другой крупной компании-игрока рынка соцпитания "Серна" обнаружили на складе несколько партий крупы, несоответствующей ГОСТу.

Показательно, что оба поставщика выиграли большое количество аукционов на поставки питания в учебные учреждения города на Неве. На данный момент неизвестно, как много поддельной продукции могло попасть в школьные и детсадовские столовые.

На фоне этого вполне объяснимо участившееся жалобы родителей школьников, критикующих работу петербургских операторов питания.

Как отмечают СМИ, рост количества случаев отравлений в учебных заведениях, а также другие скандалы с детским рационом, вероятно, связаны с грядущим переделом рынка социального питания.

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