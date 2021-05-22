Партия просроченного творога едва не отправилась на столы детям в Ленинградской области

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора при помощи системы "Меркурий" обнаружили в Ленинградской области просроченный творог на предприятии компании "Ресурс". Отмечается, что на момент закупки продукции его срок годности истек.
За нарушение ветеринарно-санитарных правил поставщика привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Сообщается, что творог должен был отправиться в одно из образовательных заведений Приозерского района.
Причем, как отмечают в ведомстве, подобные нарушения фиксируются регулярно.
Ранее на комбинате "ТК Северная Столица" Роспотребнадзор выявил партию контрафактного сливочного масла"Традиционное" производства подмосковной компании "Алтико". Всего через несколько дней у другой крупной компании-игрока рынка соцпитания "Серна" обнаружили на складе несколько партий крупы, несоответствующей ГОСТу.
Показательно, что оба поставщика выиграли большое количество аукционов на поставки питания в учебные учреждения города на Неве. На данный момент неизвестно, как много поддельной продукции могло попасть в школьные и детсадовские столовые.
На фоне этого вполне объяснимо участившееся жалобы родителей школьников, критикующих работу петербургских операторов питания.
Как отмечают СМИ, рост количества случаев отравлений в учебных заведениях, а также другие скандалы с детским рационом, вероятно, связаны с грядущим переделом рынка социального питания.
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