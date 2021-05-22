РПН обнаружил на складе "Артис-детское питание" запрещённые продукты

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обнародовало результаты инспекции на комбинате "Артис-детское питание". В первой половине мая специалисты несколько дней исследовали работу одного из складов предприятия. Расположен он в поселке Бугры Всеволожского района и признали его санитарно-техническое состояние неудовлетворительным.

В СМИ появилась видеозапись с молочной фермы. Она является подразделением группы компаний "Артис". Состояние коровников демонстрирует полное пренебрежение санитарными нормами. В подобном состоянии могут находится и склады. Кроме того, областной Роспотребнадзор установил, что на складе хранились пищеконцентраты. Они поставлялись в детские учреждения.

Скорее всего, речь идет о кашах или картофельном пюре быстрого приготовления. Их могли разводить детям и подавать на столы под видом приготовленных из натуральных продуктов блюд.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу во время проведения проверки столовых в школах Адмиралтейского района установило, что от имени комбината "Лимак-Нева" детей обслуживал все тот же комбинат "Артис-детское питание". Готовые блюда доставлялись из цеха по школам на неприспособленных для транспортировки пищи грузовиках. И также в антисанитарных условиях. Все это приводило к тому, что детям доставалась остывшая еда. Порции были урезаны. Была обнаружена и кишечная палочка в некоторых блюдах.

"Артис-детское питание" отделывается штрафами и предупреждениями. Свою деятельность компания продолжает, несмотря на волну родительского возмущения качеством продовольствия для детей. Это может быть следствием коррупционных проявлений. Не исключено, что и в этот раз комбинату удастся проигнорировать решение РПН и продолжить травить детей запрещенными продуктами.