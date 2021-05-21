Евгений Пригожин посоветовал "Медузе" смириться с ее новым статусом

Юристы интернет-издания "Медуза" приобщили к иску против Министерства юстиции России комментарий петербургского предпринимателя Евгения Пригожина журналистке Лилии Яппаровой.
"Медузу" признали СМИ-иноагентом в конце апреля, после чего издание обратилось в Замоскворецкий суд Москвы, чтобы добиться отмены этого статуса. Редакция РИА Накануне. RU. попросила Евгения Пригожина прокомментировать действия "Медузы".
Предприниматель заявил, что у него сложилось впечатление, что юристы издания не понимают процедуру присвоения СМИ статуса иностранного агента.
""Медуза" в Мосгорсуде может использовать все что угодно, в том числе мои слова. Ей уже ничего не поможет. То, что они — антироссийское издание, знают все, кто хоть раз заглядывал туда. Видимо, юристы "Медузы" не имеют достаточного образования, чтобы разобраться, на каком основании присваивается статус иноагента. С удовольствием помогу им с разъяснениями: иностранная регистрация СМИ и финансирование из-за рубежа", — передает слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".
Бизнесмен призвал "Медузу" смириться со своим новым статусом и заняться поиском отечественных источников финансирования.
"Не берите деньги у врагов и живите счастливо. Как говорится, жадность фраера сгубила. С таким же успехом они могут предавать Родину, а когда их закроют — ссылаться на то, что частушки не исполняли" — подытожил Пригожин.
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