Евгений Пригожин посоветовал "Медузе" смириться с ее новым статусом

Юристы интернет-издания "Медуза" приобщили к иску против Министерства юстиции России комментарий петербургского предпринимателя Евгения Пригожина журналистке Лилии Яппаровой.

"Медузу" признали СМИ-иноагентом в конце апреля, после чего издание обратилось в Замоскворецкий суд Москвы, чтобы добиться отмены этого статуса. Редакция РИА Накануне. RU. попросила Евгения Пригожина прокомментировать действия "Медузы".

Предприниматель заявил, что у него сложилось впечатление, что юристы издания не понимают процедуру присвоения СМИ статуса иностранного агента.

""Медуза" в Мосгорсуде может использовать все что угодно, в том числе мои слова. Ей уже ничего не поможет. То, что они — антироссийское издание, знают все, кто хоть раз заглядывал туда. Видимо, юристы "Медузы" не имеют достаточного образования, чтобы разобраться, на каком основании присваивается статус иноагента. С удовольствием помогу им с разъяснениями: иностранная регистрация СМИ и финансирование из-за рубежа", — передает слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен призвал "Медузу" смириться со своим новым статусом и заняться поиском отечественных источников финансирования.