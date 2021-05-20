«Жирно будет»: ученикам школы №411 выдали обед с урезанными порциями

В сообществе «Родконтроль еды в школах», опубликовали фотографии из столовой в школе №411, указывающие на санитарные нарушения со стороны компании «Кавалер». Комбинат предоставляет свои услуги большинству образовательных учреждений Петродворцового района Северной столицы.

В сообществе разместили фотографии обеда в школе №411. На снимке видно, что масла в бутерброде с сыром явно не меньше, чем прописано в меню.

Что касается яблок, то они явно не соответствую принятому стандарту единообразия: встречаются и целые яблоки, и половинки, причем на некоторых плодах заметны следы гнили.

При этом хлеб во время обеда лежит прямо на столе, что в корне противоречит нормам СанПиН, даже если его высыпали из тарелки на стол прямо перед снимком.

Стоит отметить, что деятельность комбината уже не первый раз привлекает к себе внимание из-за качества предоставляемых услуг. Ранее «Кавалер» обвинили в урезании порций и нарушении меню в той же школе №411: однажды ученики остались без картофельного салата и были вынуждены пить сомнительного качества компот вместо сока.

Кроме того, журналисты установили, что «Кавалер» может иметь отношение к картельному сговору, который имеет все шансы стать самым крупным в Петербурге по сумме заключенных договоров.