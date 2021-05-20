СМИ Петербурга выпустили критические материалы о Барабанщикове за день до нападения

Из материала издания "Мойка78" стало известно, что Алексей Барабанщиков, возглавляющий Управление социального питания (УСП) Петербурга, подвергся нападению. Как утверждает источник, преступников было трое, и они угрожали пострадавшему расправой.

По одной из версий, нападение связано с профессиональной деятельностью чиновника. Его ведомство курирует вопросы питания в социальных учреждениях города. В частности, в УСП разрабатывают стандарты питания, принимают жалобы от местных жителей и проверяют работу комбинатов, обслуживающих школы, детские сады и больницы.

Ранее Барабанщиков уже становился объектом критики со стороны представителей петербургских пищевиков из-за того, что УСП под руководством чиновника предлагало внедрить в сфере соцпитания ряд нововведений, например, создать региональный стандарт меню.

Для проявления своего недовольства комбинаты использовали такие СМИ, как "Аргументы и факты", "Фонтанка" и "Комсомольская правда". Буквально за день до нападения на Барабанщикова редакция "АиФ" получила от некой Анастасии Примаковой предложение опубликовать материал под названием "Оппозиция против школьной кухни. Организаторы протестов бьются за питание". В нем критиковалась деятельность общественной организации "Молодой Петербург", которая обращала внимание на низкое качество питания, поставляемое городскими комбинатами.

Стоит отметить, что вышеупомянутая Примакова, по всей видимости, сыграла роль связующего звена между автором материала "Дмитрием Поварешкиным" и представителями "Молодого Петербурга". На заказной характер статьи указывает не только говорящий псевдоним автора, но и отсутствие каких-либо других публикаций в его исполнении.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в ситуации и выяснить, связаны ли данные события друг с другом, в частности, имеет ли Анастасия Примакова отношение к инциденту с нападением на Барабанщикова.

Тем временем, активисты "Молодого Петербурга" высказали свою точку зрения по поводу статьи за авторством "Поварешкина".