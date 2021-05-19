Выставка "История денег России" открылась на курорте "Роза Хутор"

В павильоне "Суздаль" этно-комплекса "Моя Россия" можно увидеть более 900 образцов монет и купюр.
Экспозиция наглядно демонстрируют этапы развития денежной системы нашей страны с момента появления древнерусского государства и до образования Российской Федерации в 1991.
"Практически 30 процентов монет и купюр на выставке являются подлинными. Среди экспонатов — серебряные гривны — слитки. Каждое княжество отливало их из серебра, затем такие слитки рубили на части, отсюда и произошло слово "рубль", — рассказала куратор выставки Ксения Филимонова.
Здесь можно увидеть чешуйки, пряслица, ракушки каури, которые использовали наши предки для размена, бородовой знак Петра I и даже квадратные монеты. В коллекции имеются и настоящая монета-великан — сестрорецкий медный рубль 1771 года весом 930 граммов и первые бумажные купюры, выпущенные при Екатерине II.
О самых необычных платежных средствах, например, деньгах из тюленьей кожи, можно узнать на специальной экскурсии. Оказывается в начале XIX века их выпустила Российско-американская компания на сумму в 42 тысячи рублей. Как поясняют организаторы выставки "необычный материал для купюр был выбран не случайно: деньги между странами перевозили морем, в случае катастрофы, бумажные банкноты бы просто размокли".
Выставка "История денег России" работает в павильоне "Суздаль" комплекса "Моя Россия" ежедневно с 10:00 до 19:00.
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