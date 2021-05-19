Бизнесмен Пригожин назвал "Медузу" вражеским рупором

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на запрос журналистки здания "Медуза" (признано иноагентом) о фильме "Турист", посвященном российским инструкторам в Центральноафриканской Республике.
Сотрудница "Медузы" Лилия Яппарова направила в пресс-службу компании "Конкорд" запрос, содержавший ряд провокационных вопросов. Ответ Пригожина был опубликован там же. Бизнесмен сравнил сотрудников издания с "врагами народа" времён социализма, а также напомнил, что основная цель всех СМИ-иноагентов — очернить образ России. Кроме того, предприниматель похвалил действия российских инструкторов в ЦАР.
"Российские инструкторы, которые работают в Содружестве офицеров за международную безопасность, вместе с центральноафриканской армией освободили территорию Республики, по площади, кстати, в два раза превышающую территорию Франции, находясь в непроходимых джунглях, среди полчищ бандитов, в том числе занимающихся людоедством. Российским инструкторам низкий поклон и слава", — отметил Пригожин.
В ответ на обвинения, касающиеся действий россиян в Африке, Пригожин призвал Яппарову рассказать о подобных инцидентах во всеуслышание. В противном случае бизнесмен пригрозил журналистам издания судом.
"Центральноафриканские власти проведут расследование и если эти факты не подтвердятся и окажутся вымышленными, то я "расчленю" Вас в суде, как и других антироссийских опарышей. В общем, смотрите фильм и стыдитесь своей жизни, пока другие россияне получают удовольствие", — заключил Пригожин.
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