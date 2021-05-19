Материалы по журналисту "Новой газеты" Короткову перешли из Следкома в ФСБ

Материалы Федерального агентства новостей (ФАН) о возможном контакте журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ) переданы на проверку в Следственное управление ФСБ РФ.

Если факт сотрудничества журналиста с ИГИЛ* подтвердится, Коротков станет фигурантом уголовного дела по статье о пособничестве терроризму.

Ранее, 18 мая, в Приморском районном суде Санкт-Петербурга состоялось слушание по иску "Новой газеты" и Дениса Короткова к ФАН. Во время заседания ответчик представил суду пакет доказательств, свидетельствующих о возможном взаимодействии журналиста "НГ" с запрещенной в России террористической организацией. Также у ФАН есть информация, что журналист во времена работы в издании "Фонтанка" обнародовал методику получения сведений о военнослужащих РФ, что ставит их жизнь под угрозу.

Суд приобщил к делу информацию, предоставленную ФАН, однако счел, что правота информагентства может быть доказана только посредством вступившего в законную силу приговора Денису Короткову за связи с террористами.

Юридическая служба ФАН продолжает свою работу и ожидает мотивировочного решения суда, а также результатов проверки ФСБ РФ. После этого процессуальные действия будут продолжены.

* организация, запрещенная на территории РФ