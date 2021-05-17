"Артис-Детское питание" ушел от штрафов из-за ошибок сотрудников РПН

Непрофессионализм сотрудников петербургского управления Роспотребнадзора под руководством Наталии Башкетовой позволил руководству "Артис-Детское питание" избежать ответственности за нарушение требований СанПиН на своих объектах.

В картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга размещена информация об иске РПН к поставщику социального питания. Причиной послужило невыполнение сотрудниками "Артиса" требований исправить нарушения санитарных норм, обнаруженные во время внеплановой проверки.

Согласно материалам дела, 24 декабря 2020 года экспертная комиссия провела проверку на предприятии и выявила ряд нарушений СанПиН. Так, были зафиксированы отсутствие маркировок со сроком годности на мясной и прочей продукции, антисанитария в пунктах приёма товара, нарушение правил хранения продукции и её перевозки. В списке числятся и другие нарушения. На их основании был составлен протокол по части 15 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно законодательству, санкции по этой статье включают обязательство устранить нарушения и выплатить денежный штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

2 марта 2021 года сотрудники РПН осуществили повторный осмотр предприятия и установили, что руководство компании не выполнило предписаний. После этого дело было передано в Арбитражный суд.

Однако "Артис-Детское питание" вышел победителем из судебного процесса. Суд не удовлетворил требований Роспотребнадзора из-за неграмотно составленного сотрудниками ведомства предписания. В документе неверно были указаны сроки, в которые компания должна была исправить нарушения. Дилетантство сотрудников РПН под управлением Наталии Башкетовой привело к тому, что отказывающийся выполнять нормы СанПиН поставщик избежал ответственности.

Отметим, что родители неоднократно подавали жалобы на "Артис-Детское питание". В интернет-сообществе "Школьный ревизорро" поставщик был объявлен лидером апрельского антирейтинга, набрав наибольшее количество жалоб. Однако из-за непрофессионализма сотрудников надзорного органа на предприятия "Артис" и сейчас, по всей видимости, продолжает нарушать нормы СанПиН.