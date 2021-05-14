Во Пскове поставили цель вернуть муниципалитетам полномочия

Руководитель регионального отделения партии "Родина" Павел Бикташев обрисовал ситуацию, сложившуюся в Псковской области в области полномочий муниципалитетов.
Дело в том, что из 26 муниципалитетов Пскова только 3 являются самостоятельными и покрывают свои расходы за счет доходов. Другие территории живут на дотации. Так сложилось после проведения муниципальной реформы, которая особенно сильно ударила по местному самоуправлению в период с 2003 по 2009 годы. Тогда региональные министерства получили полномочия в сферах образования, здравоохранения и управления земельными ресурсами.
Бикташев считает, что данной реформой депутаты Госдумы ставили перед собой цель укрепить вертикаль власти, однако совершили ошибку в выборе инструментария.
Родинец объясняет, почему реформа не принесла должных результатов. По его мнению, губернаторы не могут быть в курсе мелких насущных проблем жителей, с которыми люди обычно шли к главам поселений. Однако последние из реальной власти превратились в номинальную. Он приводит в пример ремонт кладбищенских оград, замену окон в сельских школах и т. д.
"Губернатор просто физически не в состоянии вникать в детали существования и правообладания в каждом муниципалитете", — рассказывает Бикташев.
Также он отметил, что последние годы показали, как по мере реализации муниципальной реформы из малых населенных пунктов начали массово уезжать люди. Все потому, что инфраструктура муниципалитетов, экономика, условия жизни стали значительно хуже. И это исключительно по причине передачи полномочий в региональные ведомства.
Бикташев заявил, что партия "Родина" намерена поставить вопрос об изменении закона о местном самоуправлении. Цель — вернуть муниципалитетам полномочия.
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