Разгул боевиков в Кабу-Дельгаду привел к росту обеспокоенности международного сообщества в связи с растущей террористической угрозой в Мозамбике.

Регулярные нападения джихадистов на военнослужащих и неспособность правительственных сил дать отпор боевикам привели к необходимости ввести в Мозамбик иностранные войска.

Ситуация с террористической угрозой в южноафриканской стране серьезно обострилась, что привело к тревожным последствиям. Нападения боевиков теперь угрожают не только населению Мозамбика. Джихадисты обладают инфраструктурой на побережье, которая позволяет им совершать нападения на проходящие по Мозамбикскому проливу торговые суда.

Помимо этого, действия боевиков спровоцировали переселение около 20 тысяч беженцев, многие из которых бежали в соседние страны. Это может привести к гуманитарной катастрофе.

После захвата города Пальма в конце марта французская энергетическая группа Total объявила о приостановке строительства комплекса по переработке и сжижению природного газа на севере Мозамбика. Таким образом, джихадисты в Мозамбике угрожают безопасности в регионе и реализации экономических международных проектов.

В связи с этим Португалия и Руанда заявили о готовности отправить в Мозамбик своих военнослужащих.

По данным источников, переговоры между руандийскими и мозамбикскими офицерами прошли в Пембу в начале мая, а с Португалией было заключено соглашение об отправке в Мозамбик еще 60 бойцов спецназа.

Захват Пальмы наглядно продемонстрировал бессилие армии страны перед боевиками, которые на несколько лет обзавелись современным оружием и транспортом.

Ранее приструнить боевиков в Мозамбике удавалось только российской "ЧВК Вагнера", которая, по слухам, обеспечивала безопасность во время президентских выборов в 2019 году. Россияне не допустили ни одного происшествия и помогли освободить несколько населенных пунктов. Сразу после выборов они покинули страну, а боевики заняли ранее освобожденные территории.

"Вагнеровцев" часто называют геополитическим феноменом. Эта незарегистрированная вооруженная организация является прототипом добровольцев, которые защищали от геноцида русскоговорящих жителей Донбасса в 2014 году. Из открытых источников известно, что "ЧВК Вагнера" помогла разгромить "Исламское государство" (запрещено в России) и другие террористические группировки на территории Сирийской Арабской Республики.