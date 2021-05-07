Руководство Франции посредством ангажированных СМИ ведет информационную кампанию, направленную против Центральноафриканской Республики и союзников. В Фонде защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) объяснили, какие цели преследует Париж.

Колониальные амбиции Парижа оценил президент ФЗНЦ Максим Шугалей. Он уверен, что за распространением фейков об африканской стране стоит французское руководство.

"В апреле и в мае крупнейшие французские издания Liberation и RFI начали выпускать материалы, содержащие ложные обвинения против российских инструкторов из Содружества офицеров за международную безопасность, работающих в Африке. Эти статьи — перечисление неких преступлений, якобы совершенных россиянами в ЦАР, и анонимные заявления неизвестных людей. Всё это основывается на слухах и сообщениях из "желтых" источников. Ни одного конкретного доказательства!", — заявил он.

Журналисты французской радиостанции RFI ранее выпустили сфабрикованный материал, в котором рассказывалось о неких инцидентах, к которым якобы имеют отношение российские инструкторы, работающие на территории ЦАР. Для придания сенсационности этой публикации россиян приписали к "ЧВК Вагнера".

"Все эти публикации являются спланированной информационной кампанией, а участие в этой кампании RFI — международного рупора, транслирующего официальную позицию Парижа, позволяет делать неутешительный вывод, что это не могло произойти без указания Правительства Макрона", — уверен Максим Шугалей.

Дезинформационная кампания иностранных СМИ не осталась незамеченной властями ЦАР. Правительство республики намерено в судебном порядке разобраться с тиражирующими фейки изданиями.