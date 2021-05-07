Родители остались недовольны системой оплаты питания "Глолайм.Школа"

Накануне СМИ заподозрили "Фирму Флоридан" в лоббировании системы "Глолайм.Школа", а сегодня появились новые подробности этой истории. Оказалось, что родители недовольны системой, работающей до сих пор со сбоями. Помимо того, большинство из них ранее неоднократно жаловалось, что она попросту не работает.

Журналисты писали, что родителей таким образом лишили права выбора. Если раньше им было доступно несколько вариантов расчета за питание, то теперь остался лишь один — "Глолайм.Школа".

Однако некоторые родители сообщили, что система не работает, а дети не могут расплатиться в столовых. Так, пользователь социальной сети "ВКонтакте" с именем Михаил рассказал о проблеме с "Глолайм.Школа", которая не может решиться несколько дней.

Ему, по всей видимости, ответил представитель школы, которая указала, что "выгнать" поставщика из учебного заведения никто не может, придется ждать.

Однако Михаила не устроил такой ответ. Он предложил вводить штрафы и рассказал, что намерен отказаться от системы в пользу оформления банковской карты ребенку, однако и тут его ждала неудача. Оказалось, что в школе буфет работает только за наличный расчет.

На систему жаловалась и Екатерина, рассказавшая об ужасном качестве питания в школе.

Примечательно, что не меньше возмущения у родителей вызывает платное восстановление карты при ее утере.

Некоторые рассказали, что их дети неоднократно теряли карты, а за их восстановление надо платить из личных средств.

Не менее приятная история возникла у ученицы, потерявшей карту. В конечном итоге ее удалось найти, однако карта оказалась заблокирована. Родитель не знал, что делать в такой ситуации.

Еще один родитель рассказал о странной ситуации с платным перевыпуском карты. В случае отказа детей могли не пустить в школу.

Отметим, что все вышеприведенные жалобы наглядно доказывают, что система не была продумана до конца. В "Глолайм.Школа" до сих пор встречаются различные сбои, а страдают из-за этого дети, которые не могут получить питание. Не меньше головной боли нововведение вызывает у родителей.

Однако надзорные ведомства по каким-то причинам игнорируют ситуацию с "Глолайм.Школа". Специалистам необходимо обратить пристальное внимание на систему, которая вводится во всех школах Санкт-Петербурга, и, либо доработать ее, либо найти альтернативу.