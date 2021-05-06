Спикер правительства ЦАР связал вброс о России с неоколониальными амбициями Франции

Появление во французских СМИ вбросов с обвинениями в адрес действий России в ЦАР является свидетельством политики неоколониализма, которую Франция проводит в отношении африканских стран. Такое мнение выразил спикер правительства Центральноафриканской Республики Максим Анж Казаги.
Казаги напомнил, что французская пресс молчала, когда боевики из группировки "Коалиция патриотов за перемены" (CPC) убивала и пытала народ в ЦАР.
"А когда французских солдат поймали с поличным на насилии в отношении детей из пункта для внутренне перемещенных лиц в аэропорту Банги Мпоко — где результаты расследования?" — возмутился министр связи ЦАР.
Франция давно, еще в колониальные времена потеряла право высказываться по поводу действий независимых африканских государств — слишком хорошо на Черном континенте запомнили жестокость колонизаторов. Критика в адрес российских военных инструкторов, которые помогли Национальной армии ЦАР (FACA) разгромить боевиков CPC, должна быть обоснованной, подчеркнул он, а не подготовленной в рамках расследования "экспертов ООН", проведенного в тайне и с нарушением установленных процедур.
Кроме того, в подкрепление своих обвинений RFI не представило ни одного прямого доказательства — только отсылки к докладам тех же экспертов ООН, которые не были опубликованы. Таким образом, французская публикация стала бездоказательной пустышкой, нацеленной на подрыв взаимоотношений между РФ и ЦАР.
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