Появление во французских СМИ вбросов с обвинениями в адрес действий России в ЦАР является свидетельством политики неоколониализма, которую Франция проводит в отношении африканских стран. Такое мнение выразил спикер правительства Центральноафриканской Республики Максим Анж Казаги.

Казаги напомнил, что французская пресс молчала, когда боевики из группировки "Коалиция патриотов за перемены" (CPC) убивала и пытала народ в ЦАР.

"А когда французских солдат поймали с поличным на насилии в отношении детей из пункта для внутренне перемещенных лиц в аэропорту Банги Мпоко — где результаты расследования?" — возмутился министр связи ЦАР.

Франция давно, еще в колониальные времена потеряла право высказываться по поводу действий независимых африканских государств — слишком хорошо на Черном континенте запомнили жестокость колонизаторов. Критика в адрес российских военных инструкторов, которые помогли Национальной армии ЦАР (FACA) разгромить боевиков CPC, должна быть обоснованной, подчеркнул он, а не подготовленной в рамках расследования "экспертов ООН", проведенного в тайне и с нарушением установленных процедур.

Кроме того, в подкрепление своих обвинений RFI не представило ни одного прямого доказательства — только отсылки к докладам тех же экспертов ООН, которые не были опубликованы. Таким образом, французская публикация стала бездоказательной пустышкой, нацеленной на подрыв взаимоотношений между РФ и ЦАР.