США в Судане пытаются помешать возрождению великой военной-морской державы России

Россия возрождается как великая военно-морская держава, уверен военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Москва стремится расширить свое геополитическое влияние в Африке, чему пытается помешать Вашингтон через нападки на руководство Судана, где вскоре должна появится военная база российского флота. В Хартум направилось огромное количество американских политиков, разведчиков и эмиссаров, которые попытались не допустить появления российского объекта в Порт-Судане. Пункт материально-технического обеспечения ВМФ России даст Москве возможность контролировать стратегически важные регионы, бороться с пиратством и защищать свои торговые суда.
"В чем важность этой базы? Прежде всего в этом стратегически важном регионе будет демонстрироваться российский военно-морской флаг, это бы положило конец властвованию американского военно-морского флота, да и других военно-морских сил других государств", — отметил Виктор Баранец.
Это задевает Вашингтон, который решился на фейки в отношении российской базы. Известно, что указ о ее создании был подписан российским президентом в ноябре 2020 года. Соглашение ожидает ратификации в правительстве Судана. Недавно в западных СМИ появилась информация якобы от отказе Хартума от присутствия российских войск. Сообщения оказались ложными и были опровергнуты дипломатами.
Баранец отмечает, что в Судане сложная политическая обстановка, поскольку нет понимания, какое правительство имеет право принимать подобные решения. Этой нестабильностью и пользуются США в своих интересах.
"Россия возрождается как великая военно-морская держава, после очень долгого инфаркта, который мы пережили после падения Советского союза, когда появление военно-морского флага России в том или ином регионе воспринималось, как диво дивное, вообще, мы отучили мир от того, что мы там во времена СССР постоянно присутствовали, мы там стали появляться редко и в общем-то нас нам никто не ждал", — поясняет обозреватель.
В связи с этим, появление России в одном из ключевых районов не нравится геополитическим конкурентам Москвы, заключил Баранец.
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