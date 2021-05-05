Ученик рассказал о возможных нарушениях в столовой лицея №378

ВК-сообщество "Школьный ревизорро" опубликовало жалобу одного из родителей ученика лицея №378 Кировского района на ненадлежащее качество продукции в школьной столовой.
По словам родителя, нарекания вызвал суп без мяса, макароны с излишним количеством масла, а также холодные и безвкусные сосиски. Кроме того, ребёнок остался без положенного по нормам яблока.
Организацией питания в данном учебном заведении занимается компания "Артис-Детское питание". В апрельском антирейтинге недобросовестных поставщиков, опубликованном в вышеозначенном сообществе фирма заняла первое место по количеству жалоб.
Ранее, компания уже была замечена в манипуляциях с энергетической ценностью блюд и урезанием порций. Как выяснили журналисты, произошла данная история в школах Колпинского района, где фирма недавно выиграла крупный тендер на организацию социального питания.
Так, в школе №455 родители обратили внимание на некоторую странность. Дело в том, что при увеличении порций супа и картофельного салата для учащихся старших классов энергетическая ценность блюд оставалась на прежнем уровне. Это может свидетельствовать о значительной экономии компании на качестве и энергетической ценности блюд.
Предполагается, что в лицее №378 может действовать аналогичная схема. Ранее, бывший сотрудник комбината обратился с заявлением в правоохранительные органы, в котором обратил внимание МВД на многочисленные нарушения на пищеблоке предприятия.
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