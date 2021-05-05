Военный эксперт объяснил важность завершения строительства базы РФ в Порт-Судане

Возвращение России в Африку в качестве великой державы противоречит интересам западных стран, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя фейк о разрыве соглашения между Хартумом и Москвой.
Представитель суданского МИД Аль Мансур Буляд в конце апреля опроверг вброс телеканала "Аль-Арабия" и других прозападных СМИ, которые, ссылаясь на анонимные источники, утверждали о якобы заморозке договоренностей между двумя странами по строительству пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Порт-Судане.
По словам Василия Дандыкина, США и их союзники не могут принять того факта, что РФ возвращается на Африканский континент. Москва понимает, что в Красном море сходится много важных транспортных артерий между Суэцким каналом и Индийским океаном.
"Это придает опорному пункту стратегическую и экономическую важность. Его функция — обеспечивать корабли, которые идут в эту зону — экипаж сможет отдохнуть и заправиться водой и топливом", — уточнил он.
Капитан запаса добавил, что строительство базы необходимо закончить. ПМТО станет "первой ласточкой" ВМФ, который планирует и дальше укреплять позиции и возвращаться в океанскую зону. Со временем подобные походы перейдут из разовых акций в "оперативное соединение российского флота в Индийском океане".
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